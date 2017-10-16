Более 130 гектаров леса потушили за сутки в Приморье
Пожары ликвидированы в Кировском, Партизанском и Тернейском районах.
Пожары ликвидированы в Кировском, Партизанском и Тернейском районах.
Владивосток, 16 октября, PrimaMedia.
Три лесных пожара на площади в 134 гектара потушили за прошедшие сутки в Приморском крае. Пожары ликвидированы в Кировском, Партизанском и Тернейском районах, тушение еще 17 возгораний продолжается, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
«Сейчас борьба с пожарами ведется на площади почти 2,5 тысячи гектаров в Кавалеровском, Ольгинском, Партизанском, Ханкайском районах и Дальнегорском городском округе. Практически все очаги огня локализованы, в их тушении принимают участие около 170 человек, задействовано 40 единиц техники», — сообщили в краевом департаменте лесного хозяйства.
Специалисты отметили, что в Приморье снова установилась сухая и ветреная погода,
«В течение суток в крае пожарные подразделения 27 раз выезжали на палы сухой травы, возникло восемь новых пожаров, большинство из которых оперативно ликвидированы», — пояснили в департаменте.
Руководителям городов и районов рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованный полос. ГУ МЧС России по Приморскому краю — принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним.
«Та ситуация, которая сложилась сейчас в Приморье с лесными пожарами, происходит
Врио губернатора поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.
Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность. Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трех миллионов рублей и лишение свободы до десяти лет.
С начала года оштрафовано уже 838 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила почти 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.