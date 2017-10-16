Пострадавшая омичка сбежала с места ДТП, испугавшись водителя
Девушку сбила машина, водитель которой с криками набросился на пострадавшую.
Девушку сбила машина, водитель которой с криками набросился на пострадавшую.
В воскресенье, 15 октября, в группе «ЧП Омск» соцсети ВКонтакте появилось анонимное сообщение. Очевидцы ДТП сообщили о происшествии на улице Промышленная в Октябрьском округе.
Около 19:30 часов водитель темной «Тойоты» сбил молодую девушку. Удар был такой силы, что молодая омичка перелетела через автомобиль. По словам свидетелей, у нее из головы шла кровь.
Водитель, сбившего девушку автомобиля, начал кричать на нее, и та в шоке убежала с места ДТП. Очевидцы предлагают пострадавшей свою помощь и готовы официально стать свидетелями происшествия.
Известно, что молодая омичка со светлыми волосами была одета в бежевое пальто с тёмным шарфом.
К сожалению, некоторые комментарии к посту были с негативным отношением к пострадавшей. Один из подписчиков группы, уверенный, что она переходила дорогу в неположенном месте, не стесняясь в выражениях, оскорблял девушку.
Подписчики группы раздели на два лагеря: пешеходы и автолюбители, и обвиняли друг друга в невнимательности на дороге, а также делились своими случаями из жизни.