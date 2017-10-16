Пострадавшая омичка сбежала с места ДТП, испугавшись водителя

В воскресенье, 15 октября, в группе «ЧП Омск» соцсети ВКонтакте появилось анонимное сообщение. Очевидцы ДТП сообщили о происшествии на улице Промышленная в Октябрьском округе.

Около 19:30 часов водитель темной «Тойоты» сбил молодую девушку. Удар был такой силы, что молодая омичка перелетела через автомобиль. По словам свидетелей, у нее из головы шла кровь.

Водитель, сбившего девушку автомобиля, начал кричать на нее, и та в шоке убежала с места ДТП. Очевидцы предлагают пострадавшей свою помощь и готовы официально стать свидетелями происшествия.

Известно, что молодая омичка со светлыми волосами была одета в бежевое пальто с тёмным шарфом.

К сожалению, некоторые комментарии к посту были с негативным отношением к пострадавшей. Один из подписчиков группы, уверенный, что она переходила дорогу в неположенном месте, не стесняясь в выражениях, оскорблял девушку.