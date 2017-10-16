Audi A4 подожгли на улице Дальневосточной в Иркутске утром 16 октября
В результате пожара никто не пострадал.
В результате пожара никто не пострадал.
Возгорание автомобиля Audi A4 произошло на улице Дальневосточной в Иркутске сегодня утром, 16 октября. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, причиной пожара является поджог. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
На момент прибытия пожарных иномарка была полностью в огне. Существовала угроза распространения огня на соседние авто. Предварительно установлено, что сгорели салон автомобиля и моторный отсек Audi. Также повреждены от теплового воздействия LADA Kalina и Toyota RAV4.
— Предполагаемая причина пожара — поджог, — рассказали в
Сейчас специалисты устанавливают виновных лиц и нанесенный ущерб.