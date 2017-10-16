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05:16 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Audi A4 подожгли на улице Дальневосточной в Иркутске утром 16 октября

В результате пожара никто не пострадал.

Возгорание автомобиля Audi A4 произошло на улице Дальневосточной в Иркутске сегодня утром, 16 октября. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, причиной пожара является поджог. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

На момент прибытия пожарных иномарка была полностью в огне. Существовала угроза распространения огня на соседние авто. Предварительно установлено, что сгорели салон автомобиля и моторный отсек Audi. Также повреждены от теплового воздействия LADA Kalina и Toyota RAV4.

— Предполагаемая причина пожара — поджог, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сейчас специалисты устанавливают виновных лиц и нанесенный ущерб.

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