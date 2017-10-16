Audi A4 подожгли на улице Дальневосточной в Иркутске утром 16 октября

Возгорание автомобиля Audi A4 произошло на улице Дальневосточной в Иркутске сегодня утром, 16 октября. Погибших и пострадавших нет. По предварительной информации, причиной пожара является поджог. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.