В Перми после столкновения двух ВАЗов автомобиль отбросило на пешехода

ДТП произошло вечером в воскресенье, 15 октября в микрорайоне Парковый. Как сообщают очевидцы аварии, оба автомобиля двигались по проспекту Парковый. В районе перекрёстка с улицей Пожарского «Десятка» попыталась свернуть к ТЦ «Земляника», проехав через двойную сплошную. При этом автомобиль врезался в ВАЗ четырнадцатой модели, который ехал прямо и на зелёный сигнал светофора.

От удара «Четырнадцатая» улетела с дороги и врезалась в киоск на остановке. По пути автомобиль сбил подростка.

В социальных сетях пользователи сообщают, что молодого человека увезли с места ДТП в тяжёлом состоянии. По данным свидетелей аварии, «Десятка» ехала со стороны улицы Куфонина и начала разворот на жёлтый сигнал светофора. «Четырнадцатая» двигалась со стороны улицы Зои Космодетьянской. В этом направлении зелёный сигнал светофора горит дольше.