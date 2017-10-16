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07:27 (мск), источник: Nakanune.ru

В Миассе трое разбойников напали на подростка

В Миассе трем местным жителям предъявлено обвинение в совершении разбойного нападения на 17-летнего подростка.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Челябинской области, в конце сентября обвиняемые совершили разбойное нападение на несовершеннолетнего, у которого забрали 700 руб., банковскую карту и сотовый телефон, а также требовали 200 тыс. руб. Злоумышленники были задержаны сотрудниками Росгвардии.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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