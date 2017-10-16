В Миассе трое разбойников напали на подростка

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Челябинской области, в конце сентября обвиняемые совершили разбойное нападение на несовершеннолетнего, у которого забрали 700 руб., банковскую карту и сотовый телефон, а также требовали 200 тыс. руб. Злоумышленники были задержаны сотрудниками Росгвардии.