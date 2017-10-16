В Красноярске автомобиль с пьяным водителем въехал в торговый павильон

Легковой автомобиль врезался в в витрину магазина на левобережье Красноярска. Очевидцы опубликовали фотографии с места происшествия в социальной сети.

В ДТП попал автомобиль Honda Accord. Около 11 часов он на большой скорости ехал по улице Брянской краевого центра. Вылетев за пределы проезжей части, машина перескочила через бордюр, а затем врезалась в крыльцо и витрину магазина. Сам автомобиль получил значительные повреждения — лобовое стекло выбито, капот разбит.

За рулем иномарки находился молодой человек 21 года. В ДТП он не пострадал, однако выяснилось, что он сел за руль нетрезвым. В выдыхаемом воздухе зафиксировано 0,43 промилле алкоголя. Кроме штрафа, ему грозит лишение водительских прав.