Умерший за рулем таксист стал причиной пробки в Северном

В красноярском микрорайоне Северный в утренний час пик на дороге неожиданно скончался автомобилист. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, инцидент произошел 16 октября на перекрестке улицы 9 Мая и проспекта Комсомольского.

Утром в понедельник в этом месте образовался серьезный затор, но ДТП не было, поэтому многие водители недоумевали, что же стало причиной затруднений в движении. Как оказалось, один из водителей — таксист — «скоропостижно скончался». Об этом полиции рассказала его пассажирка. По предварительным данным, он остановился на светофоре, потом попытался тронуться на разрешающий сигнал, но уже не смог.