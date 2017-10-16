Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
На реновацию в Москве потратят 400 млрд рублей
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
В Минобороны РФ сообщили о незаконной базе США в Сирии - СМИ
"Разрывающая танки": СМИ о новой российской БМП
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
10Руководство Каталонии подписало декларацию независимости
05:50 (мск), источник: Newslab.ru

Умерший за рулем таксист стал причиной пробки в Северном

В автомобиле такси также находилась пассажирка.

В красноярском микрорайоне Северный в утренний час пик на дороге неожиданно скончался автомобилист. Как подтвердили Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, инцидент произошел 16 октября на перекрестке улицы 9 Мая и проспекта Комсомольского.

Утром в понедельник в этом месте образовался серьезный затор, но ДТП не было, поэтому многие водители недоумевали, что же стало причиной затруднений в движении. Как оказалось, один из водителей — таксист — «скоропостижно скончался». Об этом полиции рассказала его пассажирка. По предварительным данным, он остановился на светофоре, потом попытался тронуться на разрешающий сигнал, но уже не смог.

Причины смерти мужчины пока не сообщаются, как и его возраст и другие обстоятельства случившегося.

Добавим, пробка на перекрестке сохраняется и сейчас.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Умерший за рулем таксист стал причиной пробки в Северном
«Красноярскнефтепродукт» обеспечил северян топливом на предстоящую...
Каким мы запомним актера Дмитрия Марьянова
СМИ: на учениях «Запад-2017» произошло два ЧП с вертолетом Ка-52
Курды вступили в бой с наступающей иракской армией в Киркуке
СМИ сообщили причину смерти Дмитрия Марьянова
Россияне стали потреблять больше кофе
Траты Трампа на юристов по «российскому делу» превысили $1 млн
СМИ узнали о планах засекретить информацию о долгах россиян
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь