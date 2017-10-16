Умерший за рулем таксист стал причиной пробки в Северном
В автомобиле такси также находилась пассажирка.
В автомобиле такси также находилась пассажирка.
В красноярском микрорайоне Северный в утренний час пик на дороге неожиданно скончался автомобилист. Как подтвердили Newslab.ru в
Утром в понедельник в этом месте образовался серьезный затор, но ДТП не было, поэтому многие водители недоумевали, что же стало причиной затруднений в движении. Как оказалось, один из водителей — таксист — «скоропостижно скончался». Об этом полиции рассказала его пассажирка. По предварительным данным, он остановился на светофоре, потом попытался тронуться на разрешающий сигнал, но уже не смог.
Причины смерти мужчины пока не сообщаются, как и его возраст и другие обстоятельства случившегося.
Добавим, пробка на перекрестке сохраняется и сейчас.