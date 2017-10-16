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07:29 (мск), источник: Om1.ru

У омского виадука произошло массовое ДТП

По мнению омичей, причинами аварии стали отсутствие светофора и торопливость некоторых водителей.

В воскресенье, 15 октября, на спуске с виадука по улице Демьяна Бедного произошло массовое ДТП. Сообщение об этом с фото появилось в группе «ЧП Омск» соцсети ВКонтакте.

Три автомобиля оказались разбиты. О пострадавших не сообщается.

По мнению омичей, решить проблему массовых аварий на данном участке поможет светофор. Также автолюбители полагают, что причиной аварий становится человеческий фактор и превышение скоростного режима.

— Все спешат просто, вот и ДТП.

Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторых подписчиков группы больше интересовало, а прибегали ли собаки? Место славится тем, что на место аварий сбегаются местные псы Мишаня и Халява.

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