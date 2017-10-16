У омского виадука произошло массовое ДТП
По мнению омичей, причинами аварии стали отсутствие светофора и торопливость некоторых водителей.
По мнению омичей, причинами аварии стали отсутствие светофора и торопливость некоторых водителей.
В воскресенье, 15 октября, на спуске с виадука по улице Демьяна Бедного произошло массовое ДТП. Сообщение об этом с фото появилось в группе «ЧП Омск» соцсети ВКонтакте.
Три автомобиля оказались разбиты. О пострадавших не сообщается.
По мнению омичей, решить проблему массовых аварий на данном участке поможет светофор. Также автолюбители полагают, что причиной аварий становится человеческий фактор и превышение скоростного режима.
— Все спешат просто, вот и ДТП.
Некоторых подписчиков группы больше интересовало, а прибегали ли собаки? Место славится тем, что на место аварий сбегаются местные псы Мишаня и Халява.