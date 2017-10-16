В Пермском крае выносят приговор брату тюменского вице-губернатора Вахрина
Сегодня в Добрянском районном суде Пермского края планируется вынести приговор по резонансному делу об убийстве жительницы Прикамья Елены Шляпниковой.
Сегодня в Добрянском районном суде Пермского края планируется вынести приговор по резонансному делу об убийстве жительницы Прикамья Елены Шляпниковой.
Виновным в ее гибели силовики считают предпринимателя Антона Вахрина, брата тюменского
Напомним, жестокое преступление было совершено в ночь на 10 мая в поселке Ветляны.
Антон Вахрин прострелил из травматического пистолета голову своей подруге Елене, а затем приказал своим рабочим обезглавить тело. Голову сообщники закопали, а тело сбросили в реку, привязав к металлическим пластинам. Оно не найдено до сих пор.
Вахрин в ходе предыдущего судебного заседания свою вину признал.