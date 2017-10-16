В Пермском крае выносят приговор брату тюменского вице-губернатора Вахрина

Напомним, жестокое преступление было совершено в ночь на 10 мая в поселке Ветляны.

Антон Вахрин прострелил из травматического пистолета голову своей подруге Елене, а затем приказал своим рабочим обезглавить тело. Голову сообщники закопали, а тело сбросили в реку, привязав к металлическим пластинам. Оно не найдено до сих пор.