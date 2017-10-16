Пропавшую девушку из ЕАО разыскивают в Хабаровске волонтеры и полиция
18-летняя Кристина Панфилович пропала еще в сентябре.
18-летняя Кристина Панфилович пропала еще в сентябре.
Хабаровск, 16 октября, AmurMedia.
Жительницу поселка в Еврейской автономной области ищут в Хабаровске волонтеры и полиция. Последний раз Кристина Панфилович была замечена еще 18 сентября, сообщили ИА AmurMedia в ПСО «Амур-Поиск».
Как следует из ориентировки ПСО «Амур-Поиск», распространяемой в социальных сетях, 18-летняя Кристина Панфилович пропала еще 18 сентября в поселке Николаевка Смидовичского района ЕАО.
Как уточнили в ПСО «Амур-Поиск», буквально на днях после переговоров с родственниками девушки было принято решение о поисках в Хабаровске.
Всем, кому