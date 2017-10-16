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06:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пропавшую девушку из ЕАО разыскивают в Хабаровске волонтеры и полиция

18-летняя Кристина Панфилович пропала еще в сентябре.

Хабаровск, 16 октября, AmurMedia.

Жительницу поселка в Еврейской автономной области ищут в Хабаровске волонтеры и полиция. Последний раз Кристина Панфилович была замечена еще 18 сентября, сообщили ИА AmurMedia в ПСО «Амур-Поиск».

Как следует из ориентировки ПСО «Амур-Поиск», распространяемой в социальных сетях, 18-летняя Кристина Панфилович пропала еще 18 сентября в поселке Николаевка Смидовичского района ЕАО.

Как уточнили в ПСО «Амур-Поиск», буквально на днях после переговоров с родственниками девушки было принято решение о поисках в Хабаровске.

Всем, кому что-либо известно о пропавшей, сообщать по телефонам 8−909−870−02−03, 8−909−857−63−00, 112.

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