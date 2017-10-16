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07:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске «Mazda» влетела в забор на улице Станиславского

Авария произошла вечером 15 октября, в результате ДТП двое маленьких детей разбили носы, рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В Новосибирске «Mazda» влетела в забор на улице Станиславского вечером 15 октября, об этом сообщили в группе пропаганды ГИБДД по городу.

42-летняя женщина за рулем иномарки врезалась в светофор, а после налетела на кирпичный забор.

По словам очевидцев, «Мазду» подрезал другой автомобиль, который скрылся с места ДТП.

В результате аварии пострадали двое маленьких пассажиров — 6-летний мальчик с переломом носа и 7-летняя девочка с ушибом носа доставлены в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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