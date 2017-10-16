В Новосибирске «Mazda» влетела в забор на улице Станиславского
Авария произошла вечером 15 октября, в результате ДТП двое маленьких детей разбили носы, рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
Авария произошла вечером 15 октября, в результате ДТП двое маленьких детей разбили носы, рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
В Новосибирске «Mazda» влетела в забор на улице Станиславского вечером 15 октября, об этом сообщили в группе пропаганды ГИБДД по городу.
42-летняя женщина за рулем иномарки врезалась в светофор, а после налетела на кирпичный забор.
По словам очевидцев, «Мазду» подрезал другой автомобиль, который скрылся с места ДТП.
В результате аварии пострадали двое маленьких пассажиров — 6-летний мальчик с переломом носа и 7-летняя девочка с ушибом носа доставлены в больницу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.