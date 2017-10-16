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06:39 (мск), источник: РБК

В США при взрыве на нефтяной платформе пострадали семь человек

В американском штате Луизиана произошел взрыв на нефтяной буровой платформе на озере Пончартрейн, сообщил местной газете The Times-Picayune представитель управления полиции города Кеннер.

К месту происшествия были направлены спасательные лодки, добавил он.

По словам замглавы администрации округа Джефферсона, в результате случившегося пострадали семь человек. Пятерых пострадавших доставили в медицинский центр при университете, а еще двоих — в больницу в округе Джефферсон.

Оператором буровой платформы является компания Clovelly Oil, отмечает издание.

​Телеканал ABC News на своей странице в Twitter опубликовал фотографию нефтяной буровой платформы на озере после взрыва.

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