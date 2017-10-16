В США при взрыве на нефтяной платформе пострадали семь человек
В американском штате Луизиана произошел взрыв на нефтяной буровой платформе на озере Пончартрейн, сообщил местной газете The
В американском штате Луизиана произошел взрыв на нефтяной буровой платформе на озере Пончартрейн, сообщил местной газете The
К месту происшествия были направлены спасательные лодки, добавил он.
Оператором буровой платформы является компания Clovelly Oil, отмечает издание.
Телеканал ABC News на своей странице в Twitter опубликовал фотографию нефтяной буровой платформы на озере после взрыва.