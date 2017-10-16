В Черемхово СКР начал проверку по факту дорожного конфликта с депутатом

В Черемхово следственный отдел начал доследственную проверку по факту дорожного конфликта между депутатом Думы города и водителем с пассажиром другой машины. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

По предварительной информации, конфликт на дороге произошел по улице Первомайской в Черемхово днем 11 октября. Следователи выясняют все детали произошедшего, а также им предстоит опросить очевидцев и участников происшествия.