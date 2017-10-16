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07:35 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Пожар в Качканаре унес две жизни

5 человек пострадали.

Два человека погибли и пятеро получили ранения в результате пожара, случившегося в ночь на 15 октября в Качканаре. Сигнал о возгорании в деревянном многоквартирном доме поступил в 23.25, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. С ожогами и отравлением угарным газом были доставлены в больницу 3 женщины и мужчина, однако от дальнейшей госпитализации они отказались. Еще один мужчина был госпитализирован с переломом ноги — спасаясь от огня он выпрыгнул из окна второго этажа.

Погибли мужчины 27 и 30 лет. Их тела направлены для проведения судебной медицинской экспертизы, чтобы установить точные причины смерти. По предварительной информации, качканарцы отравились угарным газом, уточнили в пресс-службе СУ СКР по региону.

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