Пожар в Качканаре унес две жизни

Два человека погибли и пятеро получили ранения в результате пожара, случившегося в ночь на 15 октября в Качканаре. Сигнал о возгорании в деревянном многоквартирном доме поступил в 23.25, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. С ожогами и отравлением угарным газом были доставлены в больницу 3 женщины и мужчина, однако от дальнейшей госпитализации они отказались. Еще один мужчина был госпитализирован с переломом ноги — спасаясь от огня он выпрыгнул из окна второго этажа.