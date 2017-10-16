В 4 городах Челябинской области до конца дня сохраняются НМУ
В 4 городах Челябинской области до конца дня сохраняются НМУ.
В 4 городах Челябинской области до конца дня сохраняются НМУ.
По данным Челябинского гидрометцентра в Карабаше, Коркино, Троицке и Челябинске до 19 часов 16 октября сохраняются неблагоприятные метеоусловия 1 степени опасности, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Накануне по обращениям жителей Челябинска специалисты провели заборы воздуха в районе железнодорожного вокзала и частном секторе Ленинского района. По данным лаборатории Центра экологического мониторинга, последние замеры показали незначительное превышение ПДК в отдельных местах областного центра по формальдегиду в 1,72 раза.
«Инспекторы министерства экологии Челябинской области провели рейдовые мероприятия в Ленинском, Курчатовском, Калининском, Советском районах Челябинска. Участвовали в проверках природоохранной прокуратуры. Проводится дополнительная работа с представителями поднадзорных предприятий на предмет соблюдения требований в области охраны атмосферного воздуха. Итоги проверок, как и результаты исследований воздуха можно посмотреть на сайте министерства экологии», — пояснили в
Жалобы на качество воздуха можно направлять в Росприроднадзор по телефонам: 237−81−83, 237−49−98, общественную экологическую приёмную Челябинской области, телефоны: 88005004191 или 83512488152 и Роспотребнадзор: (351)263−64−90.