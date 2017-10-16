Почти тонну черной икры изъяли сотрудники ФСБ в Комсомольске-на-Амуре
Силовики перекрыли канал поставки незаконно добытого деликатеса на запад страны.
Силовики перекрыли канал поставки незаконно добытого деликатеса на запад страны.
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Преступная группа состояла из 40-летнего комсомольчанина, его 52-летней землячки, а также 58-летнего приезжего из Приморья. Икру они хранили дома и в арендованных гаражах. Товар был упакован в пластиковые контейнеры по 0,5 литра и приготовлен к транспортировке. На черном рынке стоимость этой партии могла превысить 50 млн рублей.
Следком возбудил уголовное дело по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, совершенный организованной группой). Организаторам канала поставки икры на запад грозит до семи лет лишения свободы.