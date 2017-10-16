Почти тонну черной икры изъяли сотрудники ФСБ в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники управления ФСБ по Хабаровскому краю задержали трех человек, которые собирались отправить в западные регионы России 937 килограммов черной икры, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Преступная группа состояла из 40-летнего комсомольчанина, его 52-летней землячки, а также 58-летнего приезжего из Приморья. Икру они хранили дома и в арендованных гаражах. Товар был упакован в пластиковые контейнеры по 0,5 литра и приготовлен к транспортировке. На черном рынке стоимость этой партии могла превысить 50 млн рублей.