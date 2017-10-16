В Хабаровске вынесли приговор одному из руководителей финансовой пирамиды

В дальневосточной столице осудили местного жителя, который стал одним из руководителей финансовой пирамиды и присвоил себе 44 миллиона рублей доверчивых горожан. Мужчину решили отправить в колонию. Обманутые люди хотят, чтобы им вернули деньги, но это пока не представляется возможным.

Виновным признали 30-летнего Антона Кучеренко, который работал в компании с 2014 года. Фирма «Фининвест» брала у людей деньги, взамен обещая хорошую прибыль.

«Процент, конечно, был нереальный — 46%. И я внесла 410 тысяч рублей», — рассказала корреспонденту программы «Вести-Хабаровск» одна из потерпевших Елена Школьная.

Правоохранители насчитали 99 пострадавших от действий «бизнесменов». Общий ущерб в 44 миллиона рублей мог бы стать ещё больше. Однако Антон Кучеренко сам пришёл в полицию и признался в преступлении, а также рассказал, что уже полтора года подозревает своего руководителя в мошенничестве.

«На определённом этапе, видимо, раскаялся в совершении данного преступления. Собрал часть выручки в размере 500 тысяч рублей, пришел в правоохранительные органы», — сообщила старший помощник прокурора Центрального района Хабаровска Марина Ступакова.

Злоумышленники работали не только в Хабаровске. Они открыли свои представительства в Комсомольске-на-Амуре, в Биробиджане и во Владивостоке. Руководитель Антона Кучеренко после возбуждения уголовного дела продолжил оформлять вклады, но вскоре тоже стал фигурантом, однако пока свою вину не признал. А сам осуждённый отправится в колонию-поселение на четыре года и будет там трудиться. Возмущённые потерпевшие не настаивают на реальном сроке: для них главное — вернуть деньги, но законно заработать такую сумму заключённый не сможет.