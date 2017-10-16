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07:58 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В ДТП под Новосибирском пострадали 3 человека

Авария произошла вечером 15 октября на Ордынской трассе перед селом Верх-Тула, рассказали очевидцы в сообществе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

В ДТП под Новосибирском пострадали 3 человека, столкновение иномарок произошло вечером 15 октября на Ордынской трассе, об этом сообщают очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».

Авария случилась около села Верх-Тула. «Mitsubishi Pajero» ехал по трассе, водитель «Ниссана» поворачивал с второстепенной дороги и не пропустил внедорожник. Водитель «Mitsubishi» начал тормозить, но столкновения избежать не удалось — автомобиль влетел в левую переднюю часть седана.
«Pajero» получил повреждения передней части машины, а у «Nissan Teana» оказалось выбито колесо и полностью разбита передняя часть. .

Водитель «Ниссана» купил машину всего месяц назад и до сих пор не сделал страховку, рассказали очевидцы.

В аварии пострадали 3 человека — в «Митсубиси» получили травмы мужчина и его супруга, а 14-летнего пассажира «Ниссана» госпитализировали с переломами и многочисленными порезами.

Обстоятельство произошедшего устанавливаются.

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