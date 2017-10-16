В ДТП под Новосибирском пострадали 3 человека
Авария произошла вечером 15 октября на Ордынской трассе перед селом
Авария произошла вечером 15 октября на Ордынской трассе перед селом
В ДТП под Новосибирском пострадали 3 человека, столкновение иномарок произошло вечером 15 октября на Ордынской трассе, об этом сообщают очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «Вконтакте».
Авария случилась около села
«Pajero» получил повреждения передней части машины, а у «Nissan Teana» оказалось выбито колесо и полностью разбита передняя часть. .
Водитель «Ниссана» купил машину всего месяц назад и до сих пор не сделал страховку, рассказали очевидцы.
В аварии пострадали 3 человека — в «Митсубиси» получили травмы мужчина и его супруга, а 14-летнего пассажира «Ниссана» госпитализировали с переломами и многочисленными порезами.
Обстоятельство произошедшего устанавливаются.