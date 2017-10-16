Челябинец угодил в реанимацию после наезда маршрутки

Маршрутка сбила 65-летнего мужчину на северо-западе Челябинска — горожанина госпитализировали в реанимацию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на отделение пропаганды БДД городской ГИБДД.

Авария случилась в воскресенье, 15 октября, около 18.00 у дома по улице Братьев Кашириных, 131-А. Водитель маршрутного Ford Transit в сумерках не успел вовремя заметить пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте, и сбил его.