Челябинец угодил в реанимацию после наезда маршрутки
Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.
Мужчина переходил дорогу в неустановленном месте.
Маршрутка сбила 65-летнего мужчину на
Авария случилась в воскресенье, 15 октября, около 18.00 у дома по улице Братьев Кашириных, 131-А. Водитель маршрутного Ford Transit в сумерках не успел вовремя заметить пешехода, пересекавшего проезжую часть в неустановленном месте, и сбил его.
Пешехода доставили в реанимацию с сочетанной травмой. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.