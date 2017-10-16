Омич снял на видео жуткий дом, из стен которого вываливаются кирпичи

Как видно на съемке, с дома большими кусками сошла штукатурка, а находящийся под ней кирпич выглядит ненадежно. Но еще хуже, как оказалось, дом выглядит изнутри. В стенах одного из подъездов после выпадения кирпича образовались огромные впадины, которые выглядят сырыми. Вероятно, именно протекающая крыша и стала причиной сильного разрушения.

Штукатурки в подъезде практически нет. Письма для жильцов лежат на подоконнике, потому что почтовых ящиков нет. Автор видео сравнил состояние этого подъезда с временами Второй Мировой.

К счастью, во втором подъезде дела обстоят куда лучше — кирпичей там не видно, а стены аккуратно покрыты краской.

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