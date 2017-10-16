Омич снял на видео жуткий дом, из стен которого вываливаются кирпичи
Житель Омска снял на видео трехэтажный кирпичный дом по адресу ул. Энергетиков, 29 «а», показав его жуткий вид как снаружи, так и внутри.
Житель Омска снял на видео трехэтажный кирпичный дом по адресу ул. Энергетиков, 29 «а», показав его жуткий вид как снаружи, так и внутри.
Как видно на съемке, с дома большими кусками сошла штукатурка, а находящийся под ней кирпич выглядит ненадежно. Но еще хуже, как оказалось, дом выглядит изнутри. В стенах одного из подъездов после выпадения кирпича образовались огромные впадины, которые выглядят сырыми. Вероятно, именно протекающая крыша и стала причиной сильного разрушения.
Штукатурки в подъезде практически нет. Письма для жильцов лежат на подоконнике, потому что почтовых ящиков нет. Автор видео сравнил состояние этого подъезда с временами Второй Мировой.
К счастью, во втором подъезде дела обстоят куда лучше — кирпичей там не видно, а стены аккуратно покрыты краской.
Интересно, что омичи в соцсетях не особенно удивились состоянию жилого дома, отметив, что в Омске таких немало. А многие тут же вспомнили фильм «Дурак», где главный герой всеми силами пытался уберечь жильцов разваливающегося общежития.