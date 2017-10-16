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07:49 (мск), источник: 365info.kz

Водитель насмерть сбил трех человек и пытался скрыться

Трагедия произошла в ночь на 14 октября в городе Житикара Костанайской области.

Около 1 часа 30 минут 23-летний водитель автомобиля Lada, следуя по улице Уалиханова, близ пересечения с улицей Жибек Жолы сбил трех мужчин. После этого он покинул место происшествия, но был оперативно задержан полицией, сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области.

Пострадавшие были спешно доставлены в центральную больницу Житикаринского района, но спасти их медики не смогли. Мужчинам было 36, 51 и 55 лет.

На водителя заведено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до семи лет.

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