Водитель насмерть сбил трех человек и пытался скрыться

Около 1 часа 30 минут 23-летний водитель автомобиля Lada, следуя по улице Уалиханова, близ пересечения с улицей Жибек Жолы сбил трех мужчин. После этого он покинул место происшествия, но был оперативно задержан полицией, сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области.

Пострадавшие были спешно доставлены в центральную больницу Житикаринского района, но спасти их медики не смогли. Мужчинам было 36, 51 и 55 лет.