За кражу кошелька на рынке красноярцам грозит 5 лет тюрьмы
Мужчина и молодая девушка обворовали женщину на КрасТЭЦ.
Мужчина и молодая девушка обворовали женщину на КрасТЭЦ.
Сотрудники полиции закончили расследование уголовного дела в отношении молодой девушки и мужчины, укравших кошелек у женщины на рынке. Злоумышленники не успели воспользоваться украденным.
Как рассказали Newslab.ru в
Своим поведением молодые люди привлекли внимание полицейских, которые задержали их на выходе с рынка. Приятелей доставили в дежурную часть.
Добавим, женщина не замечала пропажи кошелька до тех пор, пока ей об этом не сообщили сотрудники полиции. Украденную вещь вернули законной владелице.
В отношении задержанных завели уголовное дело по статье 158 «Кража» УК РФ. Дело передано в суд, злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.