За кражу кошелька на рынке красноярцам грозит 5 лет тюрьмы

Сотрудники полиции закончили расследование уголовного дела в отношении молодой девушки и мужчины, укравших кошелек у женщины на рынке. Злоумышленники не успели воспользоваться украденным.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе полиции, инцидент произошел в конце августа на рынке КрасТЭЦ в Ленинском районе Красноярска. 19-летняя девушка и ее 34-летний знакомый приехали на рынок. Около прилавка они увидели, что у одной из покупательниц открыта сумка. Злоумышленники вытащили из нее кошелек и попытались скрыться.

Своим поведением молодые люди привлекли внимание полицейских, которые задержали их на выходе с рынка. Приятелей доставили в дежурную часть.

Добавим, женщина не замечала пропажи кошелька до тех пор, пока ей об этом не сообщили сотрудники полиции. Украденную вещь вернули законной владелице.