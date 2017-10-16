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07:39 (мск), источник: Newslab.ru

За кражу кошелька на рынке красноярцам грозит 5 лет тюрьмы

Мужчина и молодая девушка обворовали женщину на КрасТЭЦ.

Сотрудники полиции закончили расследование уголовного дела в отношении молодой девушки и мужчины, укравших кошелек у женщины на рынке. Злоумышленники не успели воспользоваться украденным.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе полиции, инцидент произошел в конце августа на рынке КрасТЭЦ в Ленинском районе Красноярска. 19-летняя девушка и ее 34-летний знакомый приехали на рынок. Около прилавка они увидели, что у одной из покупательниц открыта сумка. Злоумышленники вытащили из нее кошелек и попытались скрыться.

Своим поведением молодые люди привлекли внимание полицейских, которые задержали их на выходе с рынка. Приятелей доставили в дежурную часть.

Добавим, женщина не замечала пропажи кошелька до тех пор, пока ей об этом не сообщили сотрудники полиции. Украденную вещь вернули законной владелице.

В отношении задержанных завели уголовное дело по статье 158 «Кража» УК РФ. Дело передано в суд, злоумышленникам грозит до 5 лет тюрьмы.

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