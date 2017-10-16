Спасенного из капкана в Приморье рысенка успешно прооперировали

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что сотрудники парка спасли зверя из капкана. О том, что рысенок попал в беду, они узнали от местного жителя — сборщика шишек. Задняя правая лапа у животного опухла. Ветеринар предположил, что там вывих или перелом — видимо, рысенок вырывался из капкана.

«У пострадавшего рысёнка был открытый перелом на задней правой лапе. Спасённому из капкана котёнку сделали операцию в ветеринарной клинике “Котофей” города Артём… Операция прошла хорошо. Рысь чувствует себя нормально», — сообщил директор парка Дмитрий Мезенцев.