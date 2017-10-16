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07:46 (мск), источник: Baikal-info.ru

Кишечную инфекцию подхватили школьники в Братске

В Братске временно приостановлена работа школы № 36 в Братске, где с 13 по 15 октября 2017 года среди учеников и одного педагога зарегистрировано 36 случаев острой кишечной инфекции неустановленной этиологии.

Источник: РИА "Новости"

У всех пострадавших заболевание протекало по типу гастроэнтерита, легкой степени тяжести. Все находятся на амбулаторном лечении. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Информация о заболеваемости острой кишечной инфекцией в школе № 36 поступила в Роспотребнадзор 13 октября. По данному факту незамедлительно было начато эпидемиологическое расследование — обследован образовательного учреждения, проведен отбор проб воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды, дезинфицирующих средств, материалов от больных и сотрудников пищеблока. По результатам лабораторного обследования у 15 заболевших детей и 3 работников пищеблока (из числа контактных) выявлен РНК норовируса.

В образовательном учреждении также выявлены нарушения санитарно- эпидемиологического режима: не организовано медицинское обслуживание учащихся, не организовано проведение заключительной дезинфекции. В школе также отсутствовал контроль за организацией питания детей, в частности фактический рацион питания детей не соответствует согласованному меню, допускается повторяемость блюд, отсутствует допуск к работе у двух работников пищеблока, не организован медицинский осмотр работников пищеблока.

Для локализации эпидемического очага специалисты Роспотребнадзора отстранили от работы троих сотрудников пищеблока, у которых обнаружена РНК норовируса. За пострадавшими по месту жительства организовано медицинское наблюдение, в школе и пищеблоке проведена заключительная дезинфекция.

О ситуации проинформировано правительство Иркутской области, все заинтересованные службы и ведомства. Эпидемиологическое расследование продолжается. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

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