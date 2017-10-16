Кишечную инфекцию подхватили школьники в Братске

Источник: РИА "Новости"

У всех пострадавших заболевание протекало по типу гастроэнтерита, легкой степени тяжести. Все находятся на амбулаторном лечении. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

Информация о заболеваемости острой кишечной инфекцией в школе № 36 поступила в Роспотребнадзор 13 октября. По данному факту незамедлительно было начато эпидемиологическое расследование — обследован образовательного учреждения, проведен отбор проб воды, пищевых продуктов, смывов с объектов окружающей среды, дезинфицирующих средств, материалов от больных и сотрудников пищеблока. По результатам лабораторного обследования у 15 заболевших детей и 3 работников пищеблока (из числа контактных) выявлен РНК норовируса.

В образовательном учреждении также выявлены нарушения санитарно- эпидемиологического режима: не организовано медицинское обслуживание учащихся, не организовано проведение заключительной дезинфекции. В школе также отсутствовал контроль за организацией питания детей, в частности фактический рацион питания детей не соответствует согласованному меню, допускается повторяемость блюд, отсутствует допуск к работе у двух работников пищеблока, не организован медицинский осмотр работников пищеблока.

Для локализации эпидемического очага специалисты Роспотребнадзора отстранили от работы троих сотрудников пищеблока, у которых обнаружена РНК норовируса. За пострадавшими по месту жительства организовано медицинское наблюдение, в школе и пищеблоке проведена заключительная дезинфекция.