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09:23 (мск), источник: Югополис

В нескольких районах Кубани ожидаются ливни с градом

Экстренное предупреждение распространило МЧС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +23° 83% 758 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Югополису» ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, утром и днем 16 октября местами в Краснодарском крае — в Апшеронском, Мостовском, Туапсинском районах и городе Сочи — ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности.

В чрезвычайных ситуациях нужно звонить по телефонам (звонок бесплатный:

«01», «101» — единый номер пожарных и спасателей;.

8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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