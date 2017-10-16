В нескольких районах Кубани ожидаются ливни с градом
Экстренное предупреждение распространило МЧС.
Экстренное предупреждение распространило МЧС.
Как сообщает «Югополису» ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, утром и днем 16 октября местами в Краснодарском крае — в Апшеронском, Мостовском, Туапсинском районах и городе Сочи — ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры безопасности.
В чрезвычайных ситуациях нужно звонить по телефонам (звонок бесплатный:
«01», «101» — единый номер пожарных и спасателей;.
8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.