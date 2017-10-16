В нескольких районах Кубани ожидаются ливни с градом

Как сообщает «Югополису» ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, утром и днем 16 октября местами в Краснодарском крае — в Апшеронском, Мостовском, Туапсинском районах и городе Сочи — ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра.