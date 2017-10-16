Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Россию впервые за 25 лет не пригласили на Генассамблею ПАЧЭС
Скорую помощь Лобни проверят после смерти Марьянова
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
Безумие ОПК Украины: эксперты о танке Незалежной
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
8Веселое кладбище в Румынии
08:59 (мск), источник: Podrobno.uz

В Москве задержан мужчина, убивший шампуром парикмахера из Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сотрудники полиции задержали в Новой Москве мужчину, подозреваемого в убийстве шампуром парикмахера из Узбекистана, сообщают российские СМИ.

Источник: Podrobno.uz

Убийство произошло около 17:30 в пятницу, 13 октября, в поселке Первомайский. Подозреваемого задержали в тот же вечер. Им оказался 26-летний житель Кировской области, который ранее был судим за кражи и неправомерное завладение автотранспортом.

Читайте также
Недовольный клиент заколол парикмахера шампуром в новой Москве

По данным пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Мужчина уже дал показания и признал вину. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сенатор Совета Федерации Антон Беляков опубликовал видео с моментом нападения на своей странице в Facebook. По словам Белякова, за день до убийства в парикмахерскую, где работал потерпевший, пришел неизвестный мужчина, чтобы подстричься. На следующий день клиент вернулся, заявив, что недоволен своей стрижкой за 200 рублей, и попросил ее исправить. Однако результат мужчину также не устроил.

В итоге он вытащил парикмахера на улицу, нанес ему шампуром три удара в сердце и беспрепятственно покинул место преступления. Пострадавший от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Число жертв при взрыве в Сомали возросло до 276 человек
Сборная Узбекистана по футзалу разгромила Непал со счетом 14:1
Каким мы запомним Дмитрия Марьянова
СМИ: на учениях «Запад-2017» произошло два ЧП с вертолетом Ка-52
«Спящую ячейку» ИГ прикрыли в Москве и Махачкале
СМИ сообщили причину смерти Дмитрия Марьянова
«Почта России» предложила увеличить пошлину с интернет-покупок
Сообщивших о коррупции защитят отдельным законом
Трамп потратил свыше $1 млн на юристов из-за «российского дела»
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь