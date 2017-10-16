В Москве задержан мужчина, убивший шампуром парикмахера из Узбекистана
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сотрудники полиции задержали в Новой Москве мужчину, подозреваемого в убийстве шампуром парикмахера из Узбекистана, сообщают российские СМИ.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сотрудники полиции задержали в Новой Москве мужчину, подозреваемого в убийстве шампуром парикмахера из Узбекистана, сообщают российские СМИ.
Убийство произошло около 17:30 в пятницу, 13 октября, в поселке Первомайский. Подозреваемого задержали в тот же вечер. Им оказался 26-летний житель Кировской области, который ранее был судим за кражи и неправомерное завладение автотранспортом.
По данным
Ранее сенатор Совета Федерации Антон Беляков опубликовал видео с моментом нападения на своей странице в Facebook. По словам Белякова, за день до убийства в парикмахерскую, где работал потерпевший, пришел неизвестный мужчина, чтобы подстричься. На следующий день клиент вернулся, заявив, что недоволен своей стрижкой за 200 рублей, и попросил ее исправить. Однако результат мужчину также не устроил.
В итоге он вытащил парикмахера на улицу, нанес ему шампуром три удара в сердце и беспрепятственно покинул место преступления. Пострадавший от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.