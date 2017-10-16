На Енисее ищут таинственно пропавшего рыбака

Сообщение о несчастном случае на воде поступило в субботу днем. Лодка, в которой находился 36-летний мужчина, неожиданно перевернулась в Татышевской протоке, на участке от ТРЦ «Июнь» до разрушенного моста. Выплыть на берег рыбак не сумел. На место почти сразу вызвали спасателей. Водолазные спуски не дали результата — тело не нашли ни в субботу, ни в воскресенье. Берега обследуют родственники и друзья мужчины.