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08:18 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Кунгуре мужчина напал с ножом на брата

Сообщение в полицию передали из больницы, куда доставили пострадавшего.

В Пермском крае после ссоры двух братьев один попал в больницу, другой — в полицию.

«В полицию Кунгура из медицинского учреждения поступила информация о том, что в больницу доставлен 37-летний мужчина с проникающим ножевым ранением в область грудной клетки», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермского края.

Полицейские выяснили, что в тот день мужчина выпивал со своим младшим братом. Во время застолья произошла ссора. 35-летний мужчина схватил нож и ударил им своего брата.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Задержанного поместили в ИВС.

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