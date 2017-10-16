В Кунгуре мужчина напал с ножом на брата

В Пермском крае после ссоры двух братьев один попал в больницу, другой — в полицию.

«В полицию Кунгура из медицинского учреждения поступила информация о том, что в больницу доставлен 37-летний мужчина с проникающим ножевым ранением в область грудной клетки», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермского края.

Полицейские выяснили, что в тот день мужчина выпивал со своим младшим братом. Во время застолья произошла ссора. 35-летний мужчина схватил нож и ударил им своего брата.