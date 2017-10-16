Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Умер актер Дмитрий Марьянов
Армен Джигарханян то ли пропал, то ли спасается от жены
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
Безумие ОПК Украины: эксперты о танке Незалежной
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
8Веселое кладбище в Румынии
09:01 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Спящую ячейку» ИГ прикрыли в Москве и Махачкале

Силовики предотвратили террористические акции против участников фестиваля.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Дагестане и в Москве силовики провели задержания членов «спящей ячейки» сторонников террористического «Исламского государства» (ИГ). По данным оперативников, они готовили серию терактов в Дагестане, в том числе в отношении участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которые в субботу прибыли в столицу республики.

О задержании четырех сторонников ИГ (запрещено в РФ) в субботу сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Источник «Ъ» назвал имена двоих из них — Хидирнаби Казуева и Самира Ибрагимова — и добавил, что сотрудники спецслужб не исключают: причастных к подготовке терактов и нападений на силовиков могло быть больше. По данным НАК, в операции по ликвидации ячейки террористов, которая проводилась в Москве и Махачкале, участвовали сотрудники ФСБ и МВД. При этом все задержанные являются выходцами из Дагестана.

По данным силовиков, они уже дают признательные показания о своих контактах с эмиссарами ИГ, а также о подготовке ими резонансных террористических актов с применением самодельных взрывных устройств (СВУ) и холодного оружия в Дагестане в местах массового пребывания людей во время крупных мероприятий, а также покушений на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Как уточнил источник «Ъ», выйти на сторонников ИГ помогла длительная оперативная работа, в том числе изучение переписки подозреваемых в интернете. Именно из их диалогов стало ясно, что пользователи в соцсетях обсуждают способы осуществления нападений, выбирают виды оружия, ищут информацию об изготовлении самодельных взрывных устройств.

Читайте также
ФСБ выяснила, кто «минировал» здания в России

Большинство задержанных были разнорабочими на стройке. В ходе допросов они рассказали, где устроили тайники. Первый из них был обнаружен в начале октября на цокольном этаже недостроенного здания. В нем были найдены две самодельные бомбы общей мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. Взрывотехники обезвредили СВУ.

Еще одно взрывное устройство, мощность которого специалисты оценили в 50 г в тротиловом эквиваленте, было обнаружено на той же стройке в минувшую субботу. Оно также было обезврежено на месте. В конструкции этой бомбы был использован магнит — устройство злоумышленники могли прикрепить к днищу машины или другой металлической поверхности.

На видео с записью допроса задержанных, которое распространил НАК, один из них рассказывает, что должен был отправиться с деньгами в Среднюю Азию, чтобы приобрести оружие там.

Объектами для нападений, по замыслу злоумышленников, должны были стать в том числе и участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Около 50 участников этого форума из трех десятков стран прибыли в Махачкалу в субботу для участия в четырехдневной региональной программе, которая предусматривает посещение достопримечательностей в столице Дагестана и за ее пределами, а также общение с местной молодежью на различных площадках. Взрывы даже небольшой мощности на мероприятиях подобного рода, по замыслу бомбистов, должны были обеспечить акции максимальный резонанс, а холодное оружие (оно было изъято силовиками при задержании участников группы) могло быть использовано для ножевых атак.

Юлия Рыбина, Махачкала

2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Как царские и советские власти придумывали Крым
Недвижимости полковника Захарченко хватило всем
Каким мы запомним Дмитрия Марьянова
СМИ: на учениях «Запад-2017» произошло два ЧП с вертолетом Ка-52
СМИ сообщили причину смерти Дмитрия Марьянова
«Почта России» предложила увеличить пошлину с интернет-покупок
Сообщивших о коррупции защитят отдельным законом
Трамп потратил свыше $1 млн на юристов из-за «российского дела»
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь