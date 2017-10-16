«Спящую ячейку» ИГ прикрыли в Москве и Махачкале

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Дагестане и в Москве силовики провели задержания членов «спящей ячейки» сторонников террористического «Исламского государства» (ИГ). По данным оперативников, они готовили серию терактов в Дагестане, в том числе в отношении участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов, которые в субботу прибыли в столицу республики.

О задержании четырех сторонников ИГ (запрещено в РФ) в субботу сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Источник «Ъ» назвал имена двоих из них — Хидирнаби Казуева и Самира Ибрагимова — и добавил, что сотрудники спецслужб не исключают: причастных к подготовке терактов и нападений на силовиков могло быть больше. По данным НАК, в операции по ликвидации ячейки террористов, которая проводилась в Москве и Махачкале, участвовали сотрудники ФСБ и МВД. При этом все задержанные являются выходцами из Дагестана.

По данным силовиков, они уже дают признательные показания о своих контактах с эмиссарами ИГ, а также о подготовке ими резонансных террористических актов с применением самодельных взрывных устройств (СВУ) и холодного оружия в Дагестане в местах массового пребывания людей во время крупных мероприятий, а также покушений на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Как уточнил источник «Ъ», выйти на сторонников ИГ помогла длительная оперативная работа, в том числе изучение переписки подозреваемых в интернете. Именно из их диалогов стало ясно, что пользователи в соцсетях обсуждают способы осуществления нападений, выбирают виды оружия, ищут информацию об изготовлении самодельных взрывных устройств.

Большинство задержанных были разнорабочими на стройке. В ходе допросов они рассказали, где устроили тайники. Первый из них был обнаружен в начале октября на цокольном этаже недостроенного здания. В нем были найдены две самодельные бомбы общей мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. Взрывотехники обезвредили СВУ.



Еще одно взрывное устройство, мощность которого специалисты оценили в 50 г в тротиловом эквиваленте, было обнаружено на той же стройке в минувшую субботу. Оно также было обезврежено на месте. В конструкции этой бомбы был использован магнит — устройство злоумышленники могли прикрепить к днищу машины или другой металлической поверхности.



На видео с записью допроса задержанных, которое распространил НАК, один из них рассказывает, что должен был отправиться с деньгами в Среднюю Азию, чтобы приобрести оружие там.

Объектами для нападений, по замыслу злоумышленников, должны были стать в том числе и участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов.