В Сызрани под колесами легковушки пострадала женщина-пешеход

По предварительным данным полицейских, примерно в 21:10 напротив дома № 42 по ул. Смирнова он сбил 59-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Прибывшие к месту ДТП сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь пострадавшей. По факту аварии проводится проверка.