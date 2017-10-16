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09:27 (мск), источник: Volga News

В Сызрани под колесами легковушки пострадала женщина-пешеход

В воскресенье, 15 октября, в Сызрани произошло ДТП с участием 74-летнего водителя автомобиля Lada Kalina, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 21:10 напротив дома № 42 по ул. Смирнова он сбил 59-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Прибывшие к месту ДТП сотрудники Госавтоинспекции оказали первую помощь пострадавшей. По факту аварии проводится проверка.

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