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08:41 (мск), источник: Губерния онлайн

Жители села в Хабаровском крае месяц сидят без питьевой воды

Водовозы не хотят работать в Маяке из-за большой нагрузки и низкой зарплаты.

Источник: Reuters

Жителям села Маяк Нанайского района уже месяц не подвозят питьевую воду. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала сельчанка Ирина Увагина. Местные власти говорят, что водителей нет, а единственная водовозка сейчас стоит на ремонте.

По словам Ирины, воду для села берут из источника, который находится в шести километрах от Маяка. Ни колонок, ни колодцев с чистой водой в населенном пункте нет.

«Машины с водой не было с середины сентября. Хорошо еще, что дачный сезон закончился и поливать огород не надо. Раньше водовозка стабильно два раза в неделю проезжала по улицам и набирала пустые бочки. Делалось это так: 200-литровую емкость, которая находится возле калитки, оставляли незакрытой, и водитель понимал, что хозяину надо заполнить ее до краев. За это водитель брал талончик, который можно купить в сельском магазине за 60 рублей. В основном жители Маяка — престарелые люди, у которых нет возможности привезти себе воды самостоятельно. Приходится просить помощи у соседей, у которых есть личный автомобиль», — рассказала сельчанка.

Глава Маяка рассказал, что развозить воду некому и не на чем.

«Раньше воду возили два водителя. Один из них ушел в отпуск с последующим увольнением, а второй заболел. Я только вчера вернулся из служебной командировки и начал вникать в этот вопрос. Сегодня утром я ходил в гараж, разбирался в проблеме. Оказалось, что водовозка в настоящий момент нуждается в ремонте. Более детально об этом может рассказать руководитель МУП “Нанайский теплоэнергетический комплекс” — он сейчас занимается этим вопросом», — сообщил глава сельского поселения Александр Ильин.

Руководитель МУП «НТК» Евгений Жаткин утверждает, что сельчане не хотят идти в водовозы.

«Во-первых, шоферов нет, потому что никто не хочет работать за 15−20 тысяч рублей, пусть даже и четыре раза в неделю. Во-вторых, сами понимаете, что водовоз — это работа с деньгами: иногда жители забывают купить талончик и рассчитываются наличкой. Кто-то начинал приворовывать, и это приводило к нестыковкам в отчетах. В-третьих, водовозкой нам служит потрепанный временем КамАЗ, который на эту роль никак не годится. Дело в том, что он высокий: представьте, как это тяжело — прыгать из кабины туда и обратно по 50−100 раз на дню. Несмотря на это, думаю, что вопрос решится на днях: водитель, который недавно заболел, должен скоро выйти на работу», — рассказал Евгений Жаткин.

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