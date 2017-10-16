Жители села в Хабаровском крае месяц сидят без питьевой воды

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Жителям села Маяк Нанайского района уже месяц не подвозят питьевую воду. Об этом корреспонденту портала «Губерния» рассказала сельчанка Ирина Увагина. Местные власти говорят, что водителей нет, а единственная водовозка сейчас стоит на ремонте.

По словам Ирины, воду для села берут из источника, который находится в шести километрах от Маяка. Ни колонок, ни колодцев с чистой водой в населенном пункте нет.

«Машины с водой не было с середины сентября. Хорошо еще, что дачный сезон закончился и поливать огород не надо. Раньше водовозка стабильно два раза в неделю проезжала по улицам и набирала пустые бочки. Делалось это так: 200-литровую емкость, которая находится возле калитки, оставляли незакрытой, и водитель понимал, что хозяину надо заполнить ее до краев. За это водитель брал талончик, который можно купить в сельском магазине за 60 рублей. В основном жители Маяка — престарелые люди, у которых нет возможности привезти себе воды самостоятельно. Приходится просить помощи у соседей, у которых есть личный автомобиль», — рассказала сельчанка.

Глава Маяка рассказал, что развозить воду некому и не на чем.

«Раньше воду возили два водителя. Один из них ушел в отпуск с последующим увольнением, а второй заболел. Я только вчера вернулся из служебной командировки и начал вникать в этот вопрос. Сегодня утром я ходил в гараж, разбирался в проблеме. Оказалось, что водовозка в настоящий момент нуждается в ремонте. Более детально об этом может рассказать руководитель МУП “Нанайский теплоэнергетический комплекс” — он сейчас занимается этим вопросом», — сообщил глава сельского поселения Александр Ильин.

Руководитель МУП «НТК» Евгений Жаткин утверждает, что сельчане не хотят идти в водовозы.