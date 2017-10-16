На Русском острове серьезно пострадала велосипедистка

Выяснилось, что несчастный случай произошел в дневное время в районе бухты Жидкова на Русском острове во Владивостоке.

25-летняя горожанка сильно разогналась на велосипеде, а затем не справилась с управлением и упала на асфальт. В результате случившегося пострадавшая была госпитализирована в больницу, где врачи диагностировали у нее тяжелые травмы.