На Русском острове серьезно пострадала велосипедистка
Врачи скорой доставили в больницу молодую женщину, получившую травмы во время катания на велосипеде.
Врачи скорой доставили в больницу молодую женщину, получившую травмы во время катания на велосипеде.
Выяснилось, что несчастный случай произошел в дневное время в районе бухты Жидкова на Русском острове во Владивостоке.
25-летняя горожанка сильно разогналась на велосипеде, а затем не справилась с управлением и упала на асфальт. В результате случившегося пострадавшая была госпитализирована в больницу, где врачи диагностировали у нее тяжелые травмы.
По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Игорь Бегунов.