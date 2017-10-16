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08:43 (мск), источник: ДЕЙТА

На Русском острове серьезно пострадала велосипедистка

Врачи скорой доставили в больницу молодую женщину, получившую травмы во время катания на велосипеде.

Выяснилось, что несчастный случай произошел в дневное время в районе бухты Жидкова на Русском острове во Владивостоке.

25-летняя горожанка сильно разогналась на велосипеде, а затем не справилась с управлением и упала на асфальт. В результате случившегося пострадавшая была госпитализирована в больницу, где врачи диагностировали у нее тяжелые травмы.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Игорь Бегунов.

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