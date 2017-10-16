В Ростовской области в ДТП погиб один человек и трое пострадали
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате ДТП, которое произошло вечером 15 октября в Мясниковском районе Ростовской области, сообщает
Один человек погиб, еще трое пострадали в результате ДТП, которое произошло вечером 15 октября в Мясниковском районе Ростовской области, сообщает
Авария случилась около 19:00 в селе Чалтырь, в районе дома № 74 по улице Ростовской.
Водитель Renault Logan, по предварительным данным, допустил столкновение со встречным автомобилем Nissan
По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.