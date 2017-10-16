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09:17 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области в ДТП погиб один человек и трое пострадали

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате ДТП, которое произошло вечером 15 октября в Мясниковском районе Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Авария случилась около 19:00 в селе Чалтырь, в районе дома № 74 по улице Ростовской.

Водитель Renault Logan, по предварительным данным, допустил столкновение со встречным автомобилем Nissan X-Trail. В результате ДТП водитель Renault погиб на месте, водитель и два пассажира 1991 и 1992 годов рождения автомобиля Nissan получили травмы.

По факту аварии сотрудники полиции проводят проверку.

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