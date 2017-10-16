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09:15 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде на Большой окружной столкнулись легковушка и микроавтобус

Вечером 15 октября на Большой окружной столкнулись автомобиль Mitsubishi и микроавтобус Mercedes-Benz. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы.

ДТП произошло на съезде на Советский проспект. Очевидцы сообщили, что водитель легкового автомобиля после столкновения был без сознания.

Оба автомобиля сильно повреждены. Согласно предварительным данным, есть два пострадавших. Причины аварии выясняются.

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