Екатеринбуржец впал в кому после тройного ДТП

Поздним вечером 14 октября 2017 года в Екатеринбурге на улице Таватуйской произошло тройное ДТП.

Виновником аварии стал 31-летний бесправник на Volkswagen Passat. Он протаранил попутный Volkswagen Golf. От удара последний отбросило на остановившуюся Mazda CX-7.

27-летний водитель VW Golf в состоянии комы был госпитализирован. Также пострадала его 27-летняя пассажирка, ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.