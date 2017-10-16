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09:25 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржец впал в кому после тройного ДТП

Которое устроил пьяный бесправник.

Поздним вечером 14 октября 2017 года в Екатеринбурге на улице Таватуйской произошло тройное ДТП.

Виновником аварии стал 31-летний бесправник на Volkswagen Passat. Он протаранил попутный Volkswagen Golf. От удара последний отбросило на остановившуюся Mazda CX-7.

27-летний водитель VW Golf в состоянии комы был госпитализирован. Также пострадала его 27-летняя пассажирка, ее доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Следует отметить, что виновник аварии был пьян.

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