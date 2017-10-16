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09:25 (мск), источник: ЕАН

Виновник ДТП на остановке в Перми был пьян

Полиция обнародовала официальный комментарий по поводу ДТП на остановке в Перми, где пострадал подросток.

Как уточнили в краевом ГУ МВД, авария произошла примерно в 17:30 воскресенья в районе пересечения Паркового проспекта с улицей Комиссара Пожарского.

Водитель ВАЗ-21102 нарушил ПДД во время разворота и врезался во встречный ВАЗ-21130. Последний отбросило на остановочный комплекс. В результате ДТП пострадал 16-летний юноша, который стоял на остановке. Его увезли в больницу, но потом отправили на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что подросток находится в реанимации. Установлено, что в момент аварии 29-летний водитель ВАЗ-21102 был пьян. У него отсутствует страховой полис ОСАГО, ранее он неоднократно лишался права управления транспортом. В отношении мужчины составлены административные материалы по трем статьям КоАП РФ.

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