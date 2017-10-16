Виновник ДТП на остановке в Перми был пьян

Как уточнили в краевом ГУ МВД, авария произошла примерно в 17:30 воскресенья в районе пересечения Паркового проспекта с улицей Комиссара Пожарского.

Водитель ВАЗ-21102 нарушил ПДД во время разворота и врезался во встречный ВАЗ-21130. Последний отбросило на остановочный комплекс. В результате ДТП пострадал 16-летний юноша, который стоял на остановке. Его увезли в больницу, но потом отправили на амбулаторное лечение.