Виновник ДТП на остановке в Перми был пьян
Полиция обнародовала официальный комментарий по поводу ДТП на остановке в Перми, где пострадал подросток.
Полиция обнародовала официальный комментарий по поводу ДТП на остановке в Перми, где пострадал подросток.
Как уточнили в краевом ГУ МВД, авария произошла примерно в 17:30 воскресенья в районе пересечения Паркового проспекта с улицей Комиссара Пожарского.
Водитель ВАЗ-21102 нарушил ПДД во время разворота и врезался во встречный ВАЗ-21130. Последний отбросило на остановочный комплекс. В результате ДТП пострадал 16-летний юноша, который стоял на остановке. Его увезли в больницу, но потом отправили на амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что подросток находится в реанимации. Установлено, что в момент аварии 29-летний водитель ВАЗ-21102 был пьян. У него отсутствует страховой полис ОСАГО, ранее он неоднократно лишался права управления транспортом. В отношении мужчины составлены административные материалы по трем статьям КоАП РФ.