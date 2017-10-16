Иномарка отлетела в березу после смертельного ДТП под Чебаркулем

Вылетевший на встречку Volkswagen Polo отправил в березу Toyota Camry на трассе в Чебаркульском районе (Челябинская область) — погиб водитель, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в субботу, 14 октября, около 16.40 на 20 км автодороги Чебаркуль — Архангельское. Водитель Volkswagen Polo при неустановленных обстоятельствах допустил выезд на встречку, прямо в лоб Toyota Camry. От удара обе иномарки вылетели с дороги, а последняя угодила в березу.

«В результате ДТП водитель Volkswagen 1972 года рождения скончался на месте ДТП», — рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД по Челябинской области.