Американское судно с углем протаранило причал порта «Южный» в Одессе
Сухогруз водоизмещением свыше ста тысяч тонн, доставивший из Штатов 60 тысяч тонн энергетического угля, повредил стенку причала.
Сухогруз водоизмещением свыше ста тысяч тонн, доставивший из Штатов 60 тысяч тонн энергетического угля, повредил стенку причала.
ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Американское судно Victoria, которое перевозило уголь из США на Украину, протаранило причал порта «Южный» под Одессой, передает РИА Новости.
В сообщении уточняется, что причал был поврежден
По оценке экспертов, теперь причал не сможет принимать уголь почти год. Ущерб оценивается в сотни миллионов гривен.
Киев планировал закупить из Пансильвании два миллиона тонн угля. Когда на Украину прибыла первая партия американского угля, Петр Порошенко заявил, что его страна энергетически независима от России.