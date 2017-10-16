Американское судно с углем протаранило причал порта «Южный» в Одессе

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Американское судно Victoria, которое перевозило уголь из США на Украину, протаранило причал порта «Южный» под Одессой, передает РИА Новости.

В сообщении уточняется, что причал был поврежден из-за ошибки лоцмана.

По оценке экспертов, теперь причал не сможет принимать уголь почти год. Ущерб оценивается в сотни миллионов гривен.