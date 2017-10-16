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11:32 (мск), источник: Sputnik

Американское судно с углем протаранило причал порта «Южный» в Одессе

Сухогруз водоизмещением свыше ста тысяч тонн, доставивший из Штатов 60 тысяч тонн энергетического угля, повредил стенку причала.

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Американское судно Victoria, которое перевозило уголь из США на Украину, протаранило причал порта «Южный» под Одессой, передает РИА Новости.

В сообщении уточняется, что причал был поврежден из-за ошибки лоцмана.

По оценке экспертов, теперь причал не сможет принимать уголь почти год. Ущерб оценивается в сотни миллионов гривен.

Киев планировал закупить из Пансильвании два миллиона тонн угля. Когда на Украину прибыла первая партия американского угля, Петр Порошенко заявил, что его страна энергетически независима от России.

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