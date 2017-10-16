В Приморье при восхождении на Фалазу потерялась молодая пара
Мужчина и женщина приехали покорять вершину из Уссурийска.
Мужчина и женщина приехали покорять вершину из Уссурийска.
В Приморском крае при восхождении на гору Фалаза в Шкотовском районе потерялись мужчина и женщина — они сбились с пути. Спасатели смогли помочь заблудившимся туристам только ночью, сообщает РИА «Восток-Медиа».
По данным краевой администрации, звонок от мужчины и женщины 1991 года рождения поступил на единый телефон оперативных служб 112 вечером в воскресенье, 15 октября. Туристы из Уссурийска рассказали, что при восхождении на гору Фалаза они сбились с пути и не смогли найти дорогу.
На место происшествия немедленно выдвинулась группа спасателей приморской
«Состояние найденных удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась», — уточнили в учреждении по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Приморского края.
К слову, сейчас в крае началось настоящее паломничество на всевозможные вершины и популярные туристические объекты. Специалисты обращают внимание жителей и гостей Приморья, что при походе в лес, горы, следует соблюдать определённые правила безопасности.