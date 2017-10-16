В Тавде на четырехлетнего ребенка упал аттракцион

Ребенок получил закрытый перелом правой ключицы. Передвижной аттракцион был изготовлен кустарным способом и установлен нелегально. По данным ведомства, игровой стенд, который ранее не использовался, был установлен с 19 по 24 августа этого года. Аттракцион ничем не огородили и предупреждающих знаков не поставили.