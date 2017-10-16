В Тавде на четырехлетнего ребенка упал аттракцион
В городском парке культуры и отдыха 15 октября на четырехлетнего ребенка, гуляющего с бабушкой, упал игровой стенд, сообщает
В городском парке культуры и отдыха 15 октября на четырехлетнего ребенка, гуляющего с бабушкой, упал игровой стенд, сообщает
Ребенок получил закрытый перелом правой ключицы. Передвижной аттракцион был изготовлен кустарным способом и установлен нелегально. По данным ведомства, игровой стенд, который ранее не использовался, был установлен с 19 по 24 августа этого года. Аттракцион ничем не огородили и предупреждающих знаков не поставили.
Тавдинский межрайонный следственный отдел СК возбудил уголовное дело о халатности. Городская прокуратура проводит проверку в связи с травмированием ребенка.