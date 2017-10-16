По факту массовой драки в центре Челябинска возбуждено уголовное дело

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя Следственного управления по взаимодействию со средствами массовой информации полковник юстиции Владимир Шишков, уголовное дело возбуждено по части первой статьи 111 Уголовного Кодекса — нанесение тяжких телесных повреждений.

В результате массовой ночной драки в центре Челябинска в одно из медицинских учреждений города в тяжелом состоянии был госпитализирован 16-летний подросток. Врачи диагностировали у юноши открытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Состояние пострадавшего остается стабильно тяжелым. Устанавливаются все обстоятельства драки, ведется поиск подозреваемых.