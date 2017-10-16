Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Умер актер Дмитрий Марьянов
Армен Джигарханян то ли пропал, то ли спасается от жены
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Пора и часть знать601 факт о жителях России
Побеседовали "на ногах": демарш Лукашенко перед Путиным - СМИ
В ПАСЕ приняли резолюцию по снятию санкций с РФ
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
Безумие ОПК Украины: эксперты о танке Незалежной
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
8Веселое кладбище в Румынии
09:40 (мск), источник: Uralpress.ru

По факту массовой драки в центре Челябинска возбуждено уголовное дело

Уголовное дело по факту массовой драки в центре Челябинска на улице Советской в ночь с 14-го на 15-е октября возбуждено Следственным управлением Следственного комитета России по Челябинской области.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» старший помощник руководителя Следственного управления по взаимодействию со средствами массовой информации полковник юстиции Владимир Шишков, уголовное дело возбуждено по части первой статьи 111 Уголовного Кодекса — нанесение тяжких телесных повреждений.

В результате массовой ночной драки в центре Челябинска в одно из медицинских учреждений города в тяжелом состоянии был госпитализирован 16-летний подросток. Врачи диагностировали у юноши открытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Состояние пострадавшего остается стабильно тяжелым. Устанавливаются все обстоятельства драки, ведется поиск подозреваемых.

По рассказам жителей, в этой ночной драке участвовало несколько десятков подростков, ареной битвы стала дворовая спортплощадка. События развивались столь стремительно, что проснувшиеся жильцы не успели вызвать полицию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Озерске состоялся фестиваль искусств «Дорога к храму»
Каким мы запомним Дмитрия Марьянова
СМИ: на учениях «Запад-2017» произошло два ЧП с вертолетом Ка-52
«Спящую ячейку» ИГ прикрыли в Москве и Махачкале
СМИ сообщили причину смерти Дмитрия Марьянова
«Почта России» предложила увеличить пошлину с интернет-покупок
Сообщивших о коррупции защитят отдельным законом
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
Спрос на новостройки Петербурга подскочил на 20%
В Петербурге подорожает «коммуналка»
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь