Сын экс-главы Кыштыма попал под «уголовку»

В отношении сына экс-главы Кыштыма Вячеслава Щекочихина возбуждено уголовное дело. Бывшего гендиректора ООО «База строительных изделий» Михаила Щекочихина обвиняют сразу по двум статьям. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Кыштымского городского суда.

По данным инстанции, уголовное дело в суд прокуратура направила 13 октября. Щекочихина обвиняют в незаконном получении кредита и в невыплате заработной платы. В материалах уголовного дела 27 томов, в нем фигурирует 120 потерпевших — это бывшие работники «Базы строительных изделий». Долг по зарплате перед ними составил 4,5 миллиона рублей.

Максимум, что грозит Михаилу Щекочихину за незаконное получение кредита — до пяти лет лишения свободы. За невыплату зарплаты ему «светит» до трех лет заключения с лишением права занимать определенные должности.

На данный момент решается вопрос о мере пресечения для подсудимого. Скорее всего, это будет подписка о невыезде.