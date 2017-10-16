Сын экс-главы Кыштыма попал под «уголовку»
По двум статьям.
По двум статьям.
В отношении сына
По данным инстанции, уголовное дело в суд прокуратура направила 13 октября. Щекочихина обвиняют в незаконном получении кредита и в невыплате заработной платы. В материалах уголовного дела 27 томов, в нем фигурирует 120 потерпевших — это бывшие работники «Базы строительных изделий». Долг по зарплате перед ними составил 4,5 миллиона рублей.
Максимум, что грозит Михаилу Щекочихину за незаконное получение кредита — до пяти лет лишения свободы. За невыплату зарплаты ему «светит» до трех лет заключения с лишением права занимать определенные должности.
На данный момент решается вопрос о мере пресечения для подсудимого. Скорее всего, это будет подписка о невыезде.
Первое заседание по уголовному делу состоится не раньше, чем через месяц, уточнили в кыштымском суде.