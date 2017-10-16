Омичи на улице нашли трупы двух неизвестных мужчин

На прошлой неделе, в пятницу, в девятом часу вечера прохожие возле дома № 18 на улице 70 лет Октября наткнулись на труп мужчины. Полицейские не обнаружили на теле никаких следов насильственной смерти. В карманах одежды не было ни телефона, ни документа, что помогло бы оперативно установить личность погибшего, которому не вид от 30 до 40 лет.