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09:46 (мск), источник: Om1.ru

Омичи на улице нашли трупы двух неизвестных мужчин

Причина смерти пока неизвестна.

На прошлой неделе, в пятницу, в девятом часу вечера прохожие возле дома № 18 на улице 70 лет Октября наткнулись на труп мужчины. Полицейские не обнаружили на теле никаких следов насильственной смерти. В карманах одежды не было ни телефона, ни документа, что помогло бы оперативно установить личность погибшего, которому не вид от 30 до 40 лет.

История повторилась почти точь-в-точь, также на Левобережье, около 17:00. Омичи около сторожки по адресу улица Лукашевича, 20, обнаружили труп мужчины 30−40 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают личности неизвестных мужчин.

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