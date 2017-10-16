Омичи на улице нашли трупы двух неизвестных мужчин
Причина смерти пока неизвестна.
Причина смерти пока неизвестна.
На прошлой неделе, в пятницу, в девятом часу вечера прохожие возле дома № 18 на улице 70 лет Октября наткнулись на труп мужчины. Полицейские не обнаружили на теле никаких следов насильственной смерти. В карманах одежды не было ни телефона, ни документа, что помогло бы оперативно установить личность погибшего, которому не вид от 30 до 40 лет.
История повторилась почти
Сейчас правоохранители устанавливают личности неизвестных мужчин.