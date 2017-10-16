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11:36 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярке предложили бонусы за таракана в тефтелях

Девушка купила готовое блюдо в одном из популярных гастрономов.

Жительница Красноярска пожаловалась на таракана в готовых блюдах из гастронома «Красный Яр». Как рассказала девушка, насекомое она обнаружила в тефтелях, купленных в магазине на улице Железнодорожников, 14. По словам красноярки, она с коллегами успела съесть большую часть купленной еды, прежде чем они заметили таракана.

«Чек мы не сохранили, а подложку с остатками еды и тараканом выбросили», — рассказала корреспонденту Newslab.ru покупательница. Девушка отметила, что часто приобретала еду в гастрономе, так как он расположен неподалеку от ее места работы, и раньше подобных инцидентов не случалось.

Покупательница рассказала о ситуации в официальной группе сети гастрономов в социальной сети. Там в качестве извинений ей предложили начислить бонусные баллы на карту «Премия». Количество предложенных баллов не сообщается.

Как рассказал Newslab.ru директор по маркетингу сети гастрономов «Красный Яр» Виктор Бахов, в настоящее время они проводят проверку по данному заявлению: «Мы связались с покупателем, чтобы уточнить, в каком именно из гастрономов была совершена покупка. Если ситуация подтвердится, будем проводить действия внутреннего характера».

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