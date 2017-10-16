Бывший чиновник с супругой похитили более 2,4 миллионов рублей в Башкирии

Прокуратура взыскала более двух миллионов рублей с бывшего замглавы Баймакского района. Чиновник с супругой осуждены за махинации с деньгами на капитальный ремонт жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ведомств. Установлено, что в 2009 году замглавы районной администрации заставил главу Зилаирского сельсовета без проведения торгов заключить муниципальный контракт на капитальный ремонт жилых домов в селе Ургаза с подконтрольной ему фирмой ООО «СтройТехКомплект». Главным бухгалтером в этой организации была жена чиновника.