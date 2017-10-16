Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Военные США рассказали, что помешает им в случае войны с РФ - СМИ
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?В прошлом режиссеры и продюсеры не скрывали, что отбирают актрис «через постель»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ рассказали о подробностях кончины Дмитрия Марьянова
Безумие ОПК Украины: эксперты о танке Незалежной
Джонни Депп снялся в устрашающем клипе Мэрилина Мэнсона
Светлана Лобода затмила всех на вечере в Москве (фото)
Жена Аршавина рассказала о его разводе с Барановской - СМИ
СМИ: на Украине сказали о подготовке марша на Крым
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
12184-й праздник пива «Октоберфест»
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
10:07 (мск), источник: АиФ Уфа

Бывший чиновник с супругой похитили более 2,4 миллионов рублей в Башкирии

Прокуратура взыскала с осуждённых более двух миллионов рублей ущерба от преступления.

Прокуратура взыскала более двух миллионов рублей с бывшего замглавы Баймакского района. Чиновник с супругой осуждены за махинации с деньгами на капитальный ремонт жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба ведомств. Установлено, что в 2009 году замглавы районной администрации заставил главу Зилаирского сельсовета без проведения торгов заключить муниципальный контракт на капитальный ремонт жилых домов в селе Ургаза с подконтрольной ему фирмой ООО «СтройТехКомплект». Главным бухгалтером в этой организации была жена чиновника.

Зная о неполном и некачественном выполнении работ, обвиняемый под угрозой увольнения заставил главу сельсовета подписать акты об их приемки. Подрядчику было перечислено 6,7 миллионов рублей. Часть суммы — более 2,4 миллиона, главный бухгалтер похитила со счета компании.

За совершение преступлений, чиновник и его супруга привлечены к уголовной ответственности. Прокурор района потребовал от осужденных возместить сельсовету причиненный ущерб. Суд взыскал с них более двух миллионов рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Я особо на этот счет не заморачиваюсь». Путин - о выборе своей одежды
Каким мы запомним Дмитрия Марьянова
Опрос: 41% россиян ожидает ухудшения ситуации в России
«Спящую ячейку» ИГ прикрыли в Москве и Махачкале
СМИ сообщили причину смерти Дмитрия Марьянова
Сбербанк снижает ставки по потребительским кредитам
Сообщивших о коррупции защитят отдельным законом
Отбор через постель: насколько это в порядке вещей в Голливуде?
Спорт
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура "Зенит" забил дважды, на табло остался справедливый ноль - и Манчини впервые в России не набрал очков в чемпионате
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь