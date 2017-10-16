Бывший чиновник с супругой похитили более 2,4 миллионов рублей в Башкирии
Прокуратура взыскала с осуждённых более двух миллионов рублей ущерба от преступления.
Прокуратура взыскала с осуждённых более двух миллионов рублей ущерба от преступления.
Прокуратура взыскала более двух миллионов рублей с бывшего замглавы Баймакского района. Чиновник с супругой осуждены за махинации с деньгами на капитальный ремонт жилых домов. Об этом сообщает
Зная о неполном и некачественном выполнении работ, обвиняемый под угрозой увольнения заставил главу сельсовета подписать акты об их приемки. Подрядчику было перечислено 6,7 миллионов рублей. Часть суммы — более 2,4 миллиона, главный бухгалтер похитила со счета компании.
За совершение преступлений, чиновник и его супруга привлечены к уголовной ответственности. Прокурор района потребовал от осужденных возместить сельсовету причиненный ущерб. Суд взыскал с них более двух миллионов рублей.