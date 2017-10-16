УВД Казани: В нескольких учебных учреждениях не установлено досмотровое оборудование

«В начале октября волна звонков о минированных учебных заведениях, министерств, административных зданий прошла по всей территории города Казани. В диспетчерскую службу города поступило более 200 сообщений о закладке взрывных устройств в учебных заведениях, министерствах, жилых домах и т. д. », — напомнил Тимурханов.

В учебных заведениях, куда поступали звонки, проводилась массовая эвакуация людей. Речь идет о школах № 179, 31, 86, 67, 122, 126, 15 и др.

«Во время октябрьских ситуаций из всех школ после получения сигнала о минировании дети организованно эвакуировались за две минуты. Это нас радует», — отметил начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани.

Однако во многих учебных заведениях до сих пор не решен вопрос по закупке и установке досмотрового оборудования. В нескольких школах и детских садах нет охраны, а ограждения либо отсутствуют, либо имеют недостатки. Об этом сообщил Валерий Саматошенков, заместитель начальника Управления МВД РФ по Казани.