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10:09 (мск), источник: ИА Татар-информ

УВД Казани: В нескольких учебных учреждениях не установлено досмотровое оборудование

(Казань, 16 октября, «Татар-информ», Динара Сиразеева). Во время октябрьских звонков телефонных террористов казанские школьники были эвакуированы за две минуты. Об этом сказал Фердинанд Тимурханов, начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани, на деловом понедельнике.

«В начале октября волна звонков о минированных учебных заведениях, министерств, административных зданий прошла по всей территории города Казани. В диспетчерскую службу города поступило более 200 сообщений о закладке взрывных устройств в учебных заведениях, министерствах, жилых домах и т. д.», — напомнил Тимурханов.

В учебных заведениях, куда поступали звонки, проводилась массовая эвакуация людей. Речь идет о школах № 179, 31, 86, 67, 122, 126, 15 и др.

«Во время октябрьских ситуаций из всех школ после получения сигнала о минировании дети организованно эвакуировались за две минуты. Это нас радует», — отметил начальник Управления гражданской защиты исполкома Казани.

Однако во многих учебных заведениях до сих пор не решен вопрос по закупке и установке досмотрового оборудования. В нескольких школах и детских садах нет охраны, а ограждения либо отсутствуют, либо имеют недостатки. Об этом сообщил Валерий Саматошенков, заместитель начальника Управления МВД РФ по Казани.

«Профгимназия № 360, детский сад № 161 — высота забора не более одного метра, охраны нет; средне-образовательные школы № 85, 89, 73, 125, 144 — ограждения имеют проломы и лазы, средне-образовательные школы № 85, 73 — охраны нет», — заявил Саматошенков.

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