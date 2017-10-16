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10:38 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Женщина пострадала в ДТП с участием маршрутки в Ростове

Женщина пострадала в результате ДТП с участием маршрутки в Ростове.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, авария произошла 15 октября на улице Просвещения.

Маршрутка № 85, водитель которой, предположительно, не выдержал безопасную дистанцию, столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2114.

В результате столкновения пассажирке легкового автомобиля потребовалась помощь медиков.

Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.

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