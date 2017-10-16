Женщина пострадала в ДТП с участием маршрутки в Ростове
Женщина пострадала в результате ДТП с участием маршрутки в Ростове.
Женщина пострадала в результате ДТП с участием маршрутки в Ростове.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, авария произошла 15 октября на улице Просвещения.
Маршрутка № 85, водитель которой, предположительно, не выдержал безопасную дистанцию, столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2114.
В результате столкновения пассажирке легкового автомобиля потребовалась помощь медиков.
Правоохранители проводят проверку по факту происшествия.