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10:24 (мск), источник: Югополис

Армавирский пенсионер устроил стрельбу из ружья из окна многоэтажки

Он ранил человека и повредил 2 автомобиля.

ЧП произошло вечером 15 октября около 18 часов.

В дежурную часть ОМВД России Армавирскому району поступили сообщения от очевидцев о выстрелах во дворе жилого дома. На место выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, 60-летний местный житель стрелял из пневматического ружья из окна многоквартирного дома. Он ранил в руку прохожего и повредил два автомобиля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого.

В настоящее время сотрудники полиции опрашивают злоумышленника. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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