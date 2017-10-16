Армавирский пенсионер устроил стрельбу из ружья из окна многоэтажки
Он ранил человека и повредил 2 автомобиля.
Он ранил человека и повредил 2 автомобиля.
ЧП произошло вечером 15 октября около 18 часов.
В дежурную часть ОМВД России Армавирскому району поступили сообщения от очевидцев о выстрелах во дворе жилого дома. На место выехала
По предварительным данным, 60-летний местный житель стрелял из пневматического ружья из окна многоквартирного дома. Он ранил в руку прохожего и повредил два автомобиля.
В ходе
В настоящее время сотрудники полиции опрашивают злоумышленника. Устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, сообщает «Югополису»