Армавирский пенсионер устроил стрельбу из ружья из окна многоэтажки

ЧП произошло вечером 15 октября около 18 часов.

В дежурную часть ОМВД России Армавирскому району поступили сообщения от очевидцев о выстрелах во дворе жилого дома. На место выехала следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, 60-летний местный житель стрелял из пневматического ружья из окна многоквартирного дома. Он ранил в руку прохожего и повредил два автомобиля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого.