В Волгограде вынесен приговор по уголовному делу о фиктивной прописке 28 иностранных граждан

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, Вугар Джафаров и Гагик Тамазян признаны виновными в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации (ст. 322.3 УК РФ). Джафаров приговорен к 1 году 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Тамазяна — к штрафу в размере 100 тыс рублей.

В судебном заседании установлено, что в сентябре 2016 года обвиняемые нашли 12 иностранных граждан, нуждающихся в прописке на территории РФ. Джафаров получил от своих знакомых копии их паспортов и подготовил уведомления, содержащие ложные сведения о прибытии в места пребывания указанных иностранных граждан. Позднее Тамазян направил копии паспортов иностранных граждан и уведомления об их прибытии через отделение почтовой связи в отдел по вопросам миграции ОП № 1 УМВД России по г. Волгограду (далее — отдел). На основании этих документов должностными лицами отдела были приняты решения о постановке иностранцев на миграционный учет.