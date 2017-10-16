В Волгограде вынесен приговор по уголовному делу о фиктивной прописке 28 иностранных граждан
Двое волгоградцев оформили фиктивную прописку 28 иностранцам.
Двое волгоградцев оформили фиктивную прописку 28 иностранцам.
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В судебном заседании установлено, что в сентябре 2016 года обвиняемые нашли 12 иностранных граждан, нуждающихся в прописке на территории РФ. Джафаров получил от своих знакомых копии их паспортов и подготовил уведомления, содержащие ложные сведения о прибытии в места пребывания указанных иностранных граждан. Позднее Тамазян направил копии паспортов иностранных граждан и уведомления об их прибытии через отделение почтовой связи в отдел по вопросам миграции ОП № 1 УМВД России по г. Волгограду (далее — отдел). На основании этих документов должностными лицами отдела были приняты решения о постановке иностранцев на миграционный учет.
Таким же образом были поставлены на миграционный учет еще 16 иностранных граждан.
Свою вину Тамазян признал, Джафаров частично.
Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.