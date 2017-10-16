В центре Москвы застрелили уроженца Армении

В центре Москвы неизвестные расстреляли мужчину. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 16 октября.

По его словам, 44-летний уроженец Армении выходил из своего автомобиля на Новослободской улице около 8.30 мск 16 октября, когда киллер выпустил в него несколько пуль.

«По характеру убийство похоже на заказное», — отметил собеседник издания.

Преступник произвел не менее чем четырех выстрелов в потерпевшего, сообщила «Ленте.ру» старший помощник руководителя московского управления СК Юлия Иванова. По ее словам, возбуждено уголовное дело по статьям убийство и незаконный оборот оружия.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.